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| | Кадыров прокомментировал задержку авиарейса с футболистами ЦСКА

Кадыров прокомментировал задержку авиарейса с футболистами ЦСКА

Сегодня, 10:07
Лидер Чечни Рамзан Кадыров урезонил журналистов, которые дали фейковую информацию об угрозе террористического акта в аэропорту Грозного из-за задержки вылета лайнера с футболистами ЦСКА на борту. Об этом Кадыров написал на своей страничке в социальной сети.

Кадыров прокомментировал задержку авиарейса с футболистами ЦСКА

 

Рейс был задержан по техническим причинам, написал глава республики, во всем мире есть такая практика небольших задержек для перепроверки и дополнительного тестирования оборудования самолета. Это все делается ради безопасности пассажиров и к этому нужно относиться с пониманием.

Кадыров пристыдил журналистов, которые оперируют непроверенными или слабо проверенными данными. В Чечне никакого терроризма давно уже нет, сказал он, республика живет в штатной ситуации и только фейковые новости из СМИ временами будоражат народ. Самолет с футболистами ЦСКА отправился в Москву с опозданием всего в сорок минут.
Сергей Денисов
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