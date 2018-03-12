На Украине произошла массовая драка между гражданскими и военными

В селе Новая Збурьевка 12 марта несколько местных жителей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избили военнослужащего местной части, которая занята охраной и обслуживанием военного объекта, расположенного на околице села. Информацию об этом инциденте обнародовало командование ВМС Украины на своей странице в социальной сети.

Сергей Денисов

После столкновения, закончившегося дракой в селе, несколько местных жителей, разгоряченные алкоголем, приехали на машине к КПП воинской части и принялись нецензурной бранью оскорблять военных. Попытки командира урезонить пьяных дебоширов ни к чему не привели. Хулиганы «упражнялись» в матерной ругани более часа. Нервы солдат не выдержали, началась драка, которая закончилась с уроном для обеих сторон. Есть пострадавшие и среди военных, и среди гражданских.На данный момент расследованием инцидента занимается полиция и военная прокуратура.