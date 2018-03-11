Путин рассказал об истинной причине гибели подлодки «Курск»

Президент России Владимир Путин назвал истинную, на его взгляд, причину гибели атомной субмарины «Курск». В фильме Андрея Кондрашова он сообщил, что всему виной плохое состояние российских ВС на момент трагедии.

Дарья Светозарова

Президент констатировал, что после распада СССР в стране возникла масса сложностей во всех отраслях: социальных, экономических. И армия не тала исключением. На этом фоне и произошла трагедия с «Курском». Гибель подлодки Путин назвал еще одним проявлением общего упадка Вооруженных сил тех лет. Сам Владимир Владимирович тогда толь-только приступил к исполнению обязанностей верховного главнокомандующего. Он добавил, что не был осведомлен о проводимых учениях. Глава Минобороны лишь сообщил и.о. президента о потере субмарины и ее последующем обнаружении без подробностей.Путин вспоминает, что из такого сообщения нельзя было предположить трагедию. Президент напомнил, что причиной гибели подлодки стал взрыв в торпедном отсеке, пожар и детонация снарядов. Субмарина погибла 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Никто из 118 моряков-подводников, бывших на борту, не выжил.