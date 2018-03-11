Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

От Редактора

Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

"Друг человека" - лучший помощник в поисках половинки хозяину.

Сюжеты :

В Шереметьево врачи констатировали смерть пассажира Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства Жителям Солсбери советуют продезинфицировать вещи из-за отравления Скрипаля Путин рассказал, чего он не простит никогда Лекарство от старости попадет в аптеки России через 3 года Эксперт рассказал о серьезных ошибках при покупке смартфона ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре
| | Путин рассказал об истинной причине гибели подлодки «Курск»

Путин рассказал об истинной причине гибели подлодки «Курск»

Сегодня, 19:10
Президент России Владимир Путин назвал истинную, на его взгляд, причину гибели атомной субмарины «Курск». В фильме Андрея Кондрашова он сообщил, что всему виной плохое состояние российских ВС на момент трагедии.

Путин рассказал об истинной причине гибели подлодки «Курск»

 

Президент констатировал, что после распада СССР в стране возникла масса сложностей во всех отраслях: социальных, экономических. И армия не тала исключением. На этом фоне и произошла трагедия с «Курском». Гибель подлодки Путин назвал еще одним проявлением общего упадка Вооруженных сил тех лет. Сам Владимир Владимирович тогда толь-только приступил к исполнению обязанностей верховного главнокомандующего. Он добавил, что не был осведомлен о проводимых учениях. Глава Минобороны лишь сообщил и.о. президента о потере субмарины и ее последующем обнаружении без подробностей.

Путин вспоминает, что из такого сообщения нельзя было предположить трагедию. Президент напомнил, что причиной гибели подлодки стал взрыв в торпедном отсеке, пожар и детонация снарядов. Субмарина погибла 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Никто из 118 моряков-подводников, бывших на борту, не выжил.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ученые раскрыли обстоятельства гибели первой боевой субмарины
Ученые раскрыли обстоятельства гибели первой боевой субмарины

Ученые раскрыли обстоятельства гибели первой боевой субмарины. Специалисты из университета Дьюка разобрались в причинах крушения H.L. Hunley, на счету которой

Путин назвал основную причину ДТП с тяжелыми последствиями
Путин назвал основную причину ДТП с тяжелыми последствиями

Президент России Владимир Путин убежден, что основной причиной ДТП с тяжелыми последствиями являются лихачи на дорогах. Российский лидер призвал МВД обходиться

Владимир Путин назвал цель операции России в Сирии
Владимир Путин назвал цель операции России в Сирии

Владимир Путин, президент Российской Федерации, сообщил о том, что операция, которая на данный момент проводится Воздушно-космическими силами страны на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости