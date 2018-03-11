Мужчина напал на полицейского, прорываясь в здание, у которого нашли Скрипаля

Информацию о данном инциденте распространяют английские СМИ. Арестованного гражданина обвиняют в нападении на правоохранителя, нарушении общественного порядка, нанесении повреждений полицейской машине. На данный момент следователи не понимают, зачем британцу понадобилось проникнуть в торговый центр, у которого нашли Скрипаля. Официальная власть Объединенного Королевства не распространяет сведения о случившемся с экс-агентом ГРУ. Назвал имя Скрипаля только министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
Сотрудники Скотланд-Ярда сообщили о попытке убить человека с помощью нервно-паралитического вещества. На данный момент Скрипаль с дочерью находятся в клинике. Врачи называют состояние пострадавших тяжелым, но стабильным.