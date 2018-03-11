В Дагестане уволили полицейского, который убил двух человек

В Дагестане подписали приказ об увольнении сотрудника полиции, который совершил серьезное преступление: напал на двух людей и застрелил их. Среди убитых оказался сотрудник Росгвардии.

В МИД отметили, что бывший вершитель правосудия привлечен к уголовной ответственности.Напомним, что 9 марта совершено убийство двух персон неподалёку от села Герга Каякентского района. Служитель закона взял охотничье ружье и застрелил военного Росгвардии. Также под руку попался и работник частной охранной организации. Совершив преступление, злоумышленник скрылся с места убийства. Через некоторое время экс-полицейский был задержан своими коллегами.В источнике правоохранительных органов сообщается, что, убитые бывшим служителем порядка мужчины требовали у него деньги. Преступник устал от таких вымогательств, поэтому предпочел ликвидировать их.