В Дагестане уволили полицейского, который убил двух человек

В МИД отметили, что бывший вершитель правосудия привлечен к уголовной ответственности.
Напомним, что 9 марта совершено убийство двух персон неподалёку от села Герга Каякентского района. Служитель закона взял охотничье ружье и застрелил военного Росгвардии. Также под руку попался и работник частной охранной организации. Совершив преступление, злоумышленник скрылся с места убийства. Через некоторое время экс-полицейский был задержан своими коллегами.
В источнике правоохранительных органов сообщается, что, убитые бывшим служителем порядка мужчины требовали у него деньги. Преступник устал от таких вымогательств, поэтому предпочел ликвидировать их.