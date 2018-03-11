Исследователи изучают букет на могиле жены Скрипаля на наличие яда

Полицейские изъяли с могил жены и сына Сергея Скрипаля свежие цветы, которые, по их мнению, могли содержать токсические вещества, ставшие причиной отравления экс-полковника и его дочери. Но у следствия возникла нестыковка, так как ранее военнослужащий приносил на могилу жены Людмилы, умершей в 2013 году, только искусственные цветы.
Также существует мнение о том, что цветы с запиской прислали домой Скрипалю. В записке была просьба отнести букет и возложить к могиле супруги.
Как стало известно ранее, 66-летний мужчина и его дочь Юлия были найдены на скамейке стоянки в Солсбери без сознания. В критическом состоянии их доставили в больницу. В клинике выяснили, что их пытались отравить. Но что стало причиной отравления пока не известно.
Пострадал 21 человек, среди которых сержант полиции Ник Бейли. Он появился на месте происшествия ранее остальных патрульных.