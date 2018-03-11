Исследователи изучают букет на могиле жены Скрипаля на наличие яда

Специалисты подозревают, что инцидент, происшедший на стоянке вечером 4 марта в Солсбери, связан со свежими цветами. Их бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль оставил на надгробии своей супруги накануне происшествия.

Дарья Дмитриева

Полицейские изъяли с могил жены и сына Сергея Скрипаля свежие цветы, которые, по их мнению, могли содержать токсические вещества, ставшие причиной отравления экс-полковника и его дочери. Но у следствия возникла нестыковка, так как ранее военнослужащий приносил на могилу жены Людмилы, умершей в 2013 году, только искусственные цветы.Также существует мнение о том, что цветы с запиской прислали домой Скрипалю. В записке была просьба отнести букет и возложить к могиле супруги.Как стало известно ранее, 66-летний мужчина и его дочь Юлия были найдены на скамейке стоянки в Солсбери без сознания. В критическом состоянии их доставили в больницу. В клинике выяснили, что их пытались отравить. Но что стало причиной отравления пока не известно.Пострадал 21 человек, среди которых сержант полиции Ник Бейли. Он появился на месте происшествия ранее остальных патрульных.