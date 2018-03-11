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| | Столкновение двух полицейских вертолетов в Калифорнии попало на видео

Столкновение двух полицейских вертолетов в Калифорнии попало на видео

Сегодня, 13:29
Два полицейских вертолета в Калифорнии разлетелись на кусочки в результате столкновения. Происшествие удалось запечатлеть на видео.

Столкновение двух полицейских вертолетов в Калифорнии попало на видео

 

Происшествие, в котором пострадали две винтокрылые машины вместе с людьми, случилось на территории специальной площадки полицейского департамента Пасадены, расположенного в Калифорнии. Несмотря на то, что авария произошла еще в 2012 году, информация о ней в Сеть «просочилась» лишь недавно. Согласно данным, предоставленным изданием The Mirror, два полицейских вертолета столкнулись друг с другом, в то время как один из них приземлялся, а второй взлетал. Мощность удара была довольно высокой, поскольку части обоих летающих средств раскидало в стороны на несколько метров.

В свою очередь, мужчину, беседовавшего с пилотом, силой удара отбросило за периметр площадки, при этом он быстро поднялся на ноги и попытался удалиться еще дальше, дабы не попасть в эпицентр аварии.

 
В ходе столкновения шесть сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Пойда Анна
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