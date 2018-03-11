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| | В Киеве подпалили часовню московского патриархата, сгорели иконы и убранство

В Киеве подпалили часовню московского патриархата, сгорели иконы и убранство

Сегодня, 13:23
В Киеве в ночь на десятое февраля произошел пожар в часовне московского патриархата. Неизвестные разбили окно и подпалили помещение. В результате инцидента сгорели иконы и убранство духовной обители.

В Киеве подпалили часовню московского патриархата, сгорели иконы и убранство

 

Информация о случившемся появилась на сайте Украинской православной церкви. Храм Божией Матери забросали коктейлями Молотова. Часовня в Киеве осталась целой, но убранство и иконы сгорели дотла. Полицейские проводят расследование с целью найти злоумышленников. В Сети комментируют данный инцидент.

По мнению пользователей, в Украине хотят заменить православие католичеством, поскольку киевская власть стремится в Европу. Националисты неоднократно совершали поджоги духовных храмов. По словам юзеров, начался настоящий «крестовый поход на Русь». Ранее в Киеве уже происходили подобные происшествия.
Домбровский Сергей
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