Под Челябинском пострадал годовалый ребенок, обварившись кипятком

В результате падения на голову сосуда с кипящей водой годовалый ребенок получил ряд ожогов и травм. Происшествие случилось на территории Челябинской области в Коркинском районе.

Пойда Анна

Согласно официальным данным, малыш находился в гостях у бабушки, которая оставила его на кухне на короткий промежуток времени, однако последнего хватило, чтобы внук подобрался к плите и уронил на себя посуду с кипящей водой. В ходе случившегося горячая вода угодила на голову годовалому ребенку, серьезно обварив кожу.Малыша госпитализировали и оказали необходимую помощь, поэтому в настоящее время его жизни ничего не угрожает. В соответствии с результатами медицинского заключения, пострадавший получил термические ожоги, которые повредили 20% тела.