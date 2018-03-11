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| | Под Челябинском пострадал годовалый ребенок, обварившись кипятком

Под Челябинском пострадал годовалый ребенок, обварившись кипятком

Сегодня, 12:50
В результате падения на голову сосуда с кипящей водой годовалый ребенок получил ряд ожогов и травм. Происшествие случилось на территории Челябинской области в Коркинском районе.

Под Челябинском пострадал годовалый ребенок, обварившись кипятком

 

Согласно официальным данным, малыш находился в гостях у бабушки, которая оставила его на кухне на короткий промежуток времени, однако последнего хватило, чтобы внук подобрался к плите и уронил на себя посуду с кипящей водой. В ходе случившегося горячая вода угодила на голову годовалому ребенку, серьезно обварив кожу.

Малыша госпитализировали и оказали необходимую помощь, поэтому в настоящее время его жизни ничего не угрожает. В соответствии с результатами медицинского заключения, пострадавший получил термические ожоги, которые повредили 20% тела.
Пойда Анна
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