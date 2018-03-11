В Пекине ввели «оранжевый» уровень тревоги из-за смога

Власти китайской столицы объявили «оранжевый» уровень опасности в Пекине из-за повышенного уровня загрязнения воздуха. Информацию об этом распространил муниципальный департамент по защите окружающей среды.

Сергей Денисов

Режим «оранжевой» тревоги вступает в действие в полночь 12 марта и ориентировочно продлится до четверга. Затем синоптики ожидают прибытие холодного фронта с северо-востока, который переместит ядовитые облака в сторону Желтого моря. Режим чрезвычайной ситуации, объявленный муниципалитетом китайской столицы, налагает на жителей определенные ограничения в форме прямых запретов и рекомендаций. Запрещается запуск фейерверков, хлопушек, воздушных шаров и змеев. Существенные ограничения коснутся капитального строительства домов и дорожного покрытия, которые добавляют пылевые выбросы в атмосферу, воспитателям детских садов не рекомендуют выводить детей на долгие прогулки, а людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, советуют не выходить на улицу.Уровень тревог различного цвета – привычная ситуация для жителей Пекина. Китайская столица находится в долине, которая является естественной впадиной, окруженной небольшими холмами. Облака смога здесь могут задерживаться в зимний период и поздней осенью, когда меняется роза ветров и устанавливается на продолжительное время штилевая погода.