В Петербурге с помощью громкоговорителей борются с прогулками по льду

В последние дни в Петербурге под лед ушли два человека. Одним из пострадавших оказался турист из Бразилии, а второй 11-летняя девочка. Люди остались живы благодаря оперативным действиям спасателей.

Домбровский Сергей

Информацию о данном инциденте распространяют СМИ Северной столицы России, ссылаясь на сведения, полученные от работников МЧС. В Петербурге приняли беспрецедентные меры, дабы обезопасить людей. На Неве круглосуточно дежурят спасатели на лодках, на наиболее популярных спусках к реке поставили патрули, которые предупреждают граждан об опасности. По городу ездят машины с громкоговорителями и настоятельно рекомендуют людям воздержаться от прогулок по льду, поскольку это чревато трагическими последствиями.В Петербурге минусовая температура заменяется плюсовой. Из-за таких трансформаций погоды лед на Неве подтаивает, а затем замораживается. Спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок по реке, приводя в пример пострадавших, чуть не погибших по причине игнорирования рекомендаций.