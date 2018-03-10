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| | В Петербурге с помощью громкоговорителей борются с прогулками по льду

В Петербурге с помощью громкоговорителей борются с прогулками по льду

Вчера, 22:53
В последние дни в Петербурге под лед ушли два человека. Одним из пострадавших оказался турист из Бразилии, а второй 11-летняя девочка. Люди остались живы благодаря оперативным действиям спасателей.

В Петербурге с помощью громкоговорителей борются с прогулками по льду

 

Информацию о данном инциденте распространяют СМИ Северной столицы России, ссылаясь на сведения, полученные от работников МЧС. В Петербурге приняли беспрецедентные меры, дабы обезопасить людей. На Неве круглосуточно дежурят спасатели на лодках, на наиболее популярных спусках к реке поставили патрули, которые предупреждают граждан об опасности. По городу ездят машины с громкоговорителями и настоятельно рекомендуют людям воздержаться от прогулок по льду, поскольку это чревато трагическими последствиями.

В Петербурге минусовая температура заменяется плюсовой. Из-за таких трансформаций погоды лед на Неве подтаивает, а затем замораживается. Спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок по реке, приводя в пример пострадавших, чуть не погибших по причине игнорирования рекомендаций.
Домбровский Сергей
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