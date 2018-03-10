По факту поножовщины в торговом центре в Сургуте заведено уголовное дело

В торговом центре города Сургута 10 марта произошло убийство. Из информации, предоставленной пресс-службой СУ СКР по ХМАО-Югре, следует, что двое посетителей заведения «Аура» серьезно повздорили, из-за чего один из них нанес смертельную рану другому с помощью ножа.

Дарья Светозарова

Сразу после совершения преступного деяния 25-летний подозреваемый скрылся, но вскоре сам пришел в полицию с повинной. Молодой человек сознался в содеянном, а правоохранители на данный момент решают вопрос с избранием меры пресечения.Ранее стало известно, что причиной конфликта между двумя молодыми людьми стала девушка. Один из парней приревновал ее к другому, а свое превосходство решил доказать с помощью оружия. Он подошел к сопернику, когда тот стоял в очереди возле кассы и пырнул его ножом в бок. Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть жертвы. В отношении нападавшего завели уголовное дело по статье 105 УК РФ – «Убийство».