Глава налоговой службы Латвии найдена мертвой в своем доме

Директор службы государственных доходов Латвии Илзе Цируле была найдена мертвой у себя дома утром 10 марта 2018 года. Эту информацию подтвердили в правительстве республики.

Сергей Денисов

53-летняя женщина, мать двоих детей и высокое должностное лицо была обнаружена у себя в спальне без признаков жизни. Из комментариев криманалистов известно, что признаков насильственной смерти на теле Илзе Цируле обнаружено не было. Сейчас проводится масштабная судебная экспертиза, которая поможет дать ответы на все вопросы. Все латвийские СМИ сдержаны в оценке происходящего.Генеральный директор департамента государственных доходов была очень высоким профессионалом в своей деятельности. Она занимала этот пост почти два года и сумела реформировать службу, сделав ее действенным государственным инструментом для поддержки развития малого и среднего бизнеса, увеличения налогов и сборов, а также оптимизировав кадровую политику вверенного ей учреждения.Премьер министр страны Марис Кучинскис уже подготовил указ о назначении исполняющего обязанности главы службы государственных доходов, а также выразил соболезнования родным и близким покойной.