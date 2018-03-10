Отходы более 1000 жителей Красноярска стекают прямо в Енисей

10 марта житель Красноярска поделился видео, снятым вблизи ЖК «Орбита». На нем запечатлено как отходы жизнедеятельности людей проживающих там, попадают прямо в Енисей.

Видеозапись обескуражила жителей города. Вода Енисея используется для дальнейшей фильтрации в питьевую. К тому же в ЖК «Орбита» проживают более тысячи человек, так что летом жителям близлежащих районов города придется вдыхать запах отходов такого количества людей. Застройщики не дали комментариев по данной ситуации , власти города, в свою очередь, не реагируют на подобные замечания.

Павел Селивёрстов

По каким-то неведомым никому причинам, застройщики жилого комплекса решили не проводить нормальную канализацию. Поэтому ежедневно фекалии жителей «Орбиты» стекают прямо в реку. Видео с происходящим снял житель города Андрей Федоров. Ролик был опубликован в группе «Я живу в Красноярске» в социальной сети «ВКонтакте».Пользователи Сети отметили, что стекающие фекалии вымывают грунт, что в дальнейшем может привести к серьезным последствиям для зданий.