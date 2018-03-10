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| | В Ставрополе женщина провернула с банком аферу на крупную сумму

В Ставрополе женщина провернула с банком аферу на крупную сумму

Сегодня, 15:31
В Грачёвском районе 53-летняя женщина провернула аферу. Жительница Ставрополя оформила кредит на кругленькую сумму. Такую информацию поведал представитель по безопасности банка, в котором случилась махинация.

В Ставрополе женщина провернула с банком аферу на крупную сумму

 

По словам сотрудника безопасности, женщина пришла в отделение банка с целью получения кредита. Позже стало известно, что клиентка не собирается возвращать полученную сумму обратно. Сообщается, что банк понёс ущерб в сумме, превышающую 60 тысяч рублей.

Правоохранительные органы выяснили, что для получения кредита преступница указала ложные данные о месте работы, а также неверный размер заработной платы. Известно, что полученные денежные средства жительница Ставрополя потратила на личные нужды.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.1 «Мошенничество в сфере кредитования».
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