В Саратове мужчину накрыло снежным обвалом

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в группе «Саратов онлайн» поместили видео, на котором видно, как мужчину накрыло снежным обвалом.

Инцидент произошел 9 марта по улице Танкистов около дома № 58. Происшествие было зафиксировано камерой видеонаблюдения. На кадрах хорошо видно, как пласт снега с крыши падает на проходящего мимо мужчину. Потерпевший прикрыл лицо руками. После отряхнулся и пошел дальше. Автор публикации заметил, что мужчина крепкого телосложения, поэтому не пострадал от снежного кома.Видео набрало много комментариев от пользователей. Некоторые отметили, что мужчине повезло, так как попал только под снежный обвал, а не под ледяную глыбу. Другие начали предлагать ходить дворами, чтобы не попадать в такие ситуации. Еще одни вспомнили, что в этом районе находится детский сад.