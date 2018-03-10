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| | В Италии десантник напал на телеведущего Артема Шейнина

В Италии десантник напал на телеведущего Артема Шейнина

Сегодня, 15:28
Валерий Ананьев, военнослужащий Вооруженных сил Украины, детально поведал о том, как он совершил нападение на российского телеведущего Артема Шейнина. Подробности инцидента десантник описал на странице в соцсети Twitter.

В Италии десантник напал на телеведущего Артема Шейнина

 

Как сообщает Валерий Ананьев, он увидел ведущего ток-шоу «Время покажет» в Вероне, где Шейнин проводил свой отпуск. Экс-боец АТО увидел ведущего вместе с супругой, когда они зашли в местную аптеку. Парень решил проследовать за ними, когда Валерий услышал русскую речь, то понял, что не может уйти и стал ждать телезвезду.

Когда Артем Шейнин вышел на улицу, то десантник стал вести себя крайне недоброжелательно, угрожая и нецензурно выражаясь в адрес ведущего. Однако Шейнин никак не отреагировал на подобное поведение украинца. Тогда Валерий плюнул в лицо россиянина.

 

Украинский боец уже не помнит, как разворачивался конфликт. Он сообщил, что попытался схватить Шейнина за плечо или толкнуть. Но в центре итальянского города устраивать драку ему было неудобно, и Валерий ограничился словесными угрозами.
Татьяна Преображенская
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