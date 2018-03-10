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| | Машину с ребенком раздавило на Мурманском шоссе

Машину с ребенком раздавило на Мурманском шоссе

Сегодня, 15:12
В субботу около 13.00 под Санкт-Петербургом на Мурманском шоссе произошла страшная авария. Пожилой водитель, не справившись с управлением авто, вылетел с трассы «Кола» в кювет, сшиб несколько деревьев и несколько раз перевернулся. Информацию об этом обнародовали очевидцы происшествия.

Машину с ребенком раздавило на Мурманском шоссе

 

За рулем автомобиля находился пожилой водитель и ребенок в детском кресле. Ребенок совершенно не пострадал, зато пожилой мужчина находится в сознании и очень тяжелом состоянии. Он ожидает приезда скорой помощи. На месте аварии работают криминалисты, воссоздающие картину аварии. По их комментариям, движение по трассе не было затруднено избыточным потоком машин и погодными условиями.

Напомним о том, что Государственная Дума РФ несколько раз так и не сумела принять закон, ограничивающий управление транспортным средством по возрастному цензу.
Сергей Денисов
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