В Санкт-Петербурге на женщину обрушилась ледяная глыба

Инцидент произошел в Петроградском районе Северной столицы. Очевидцы уточняют, что схождение льда случилось на Большом проспекте.

Дарья Светозарова

Глыба свалилась с крыши и по касательной задела местную жительницу. Свидетели случившегося сразу вызывали медбригаду. В Сеть попали кадры, на которых видно как пострадавшая сидит на ступеньках и держится за голову. Некоторые прохожие, оказавшиеся в эпицентре событий, рассказывают о том, что кусок льда пробил горожанке череп. В каком состоянии женщина находится на данный момент, неизвестно. Детали выясняются.Ранее похожий инцидент произошел в Москве. На голову 30-летнего парня в центре столицы также упал кусок льда. Случилось это 8 марта.