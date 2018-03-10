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| | В Санкт-Петербурге на женщину обрушилась ледяная глыба

В Санкт-Петербурге на женщину обрушилась ледяная глыба

Сегодня, 15:09
Инцидент произошел в Петроградском районе Северной столицы. Очевидцы уточняют, что схождение льда случилось на Большом проспекте.

В Санкт-Петербурге на женщину обрушилась ледяная глыба

 

Глыба свалилась с крыши и по касательной задела местную жительницу. Свидетели случившегося сразу вызывали медбригаду. В Сеть попали кадры, на которых видно как пострадавшая сидит на ступеньках и держится за голову. Некоторые прохожие, оказавшиеся в эпицентре событий, рассказывают о том, что кусок льда пробил горожанке череп. В каком состоянии женщина находится на данный момент, неизвестно. Детали выясняются.

Ранее похожий инцидент произошел в Москве. На голову 30-летнего парня в центре столицы также упал кусок льда. Случилось это 8 марта.
Дарья Светозарова
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