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| | Стали известны подробности расследования разбившегося в Сирии Ан-26

Стали известны подробности расследования разбившегося в Сирии Ан-26

Сегодня, 14:54
В СМИ появилась информация о возможных причинах авиакрушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Близкие к источникам расследования авикатастрофы информационные агентства сообщают, что трагедия могла случиться из-за повреждения закрылков.

Стали известны подробности расследования разбившегося в Сирии Ан-26

 

Эксперты, специализирующиеся в вопросах военно-транспортной авиации, выдвинули версию, согласно которой один из закрылков воздушного судна был вырванным. Это привело к тому, что Ан-26 пришлось перейти в крутое пикирование. Специалисты добавили, что в сложившейся ситуации пилот никак не смог бы предотвратить аварию.

Напомним, Ан-26 разбился 6 марта в Сирии. Российский самолет упал во время совершения посадки на военной базе под названием Хмеймим. До посадочной полосы оставалось долететь 500 метров. На борту военно-транспортного воздушного судна находилось 39 человек, среди них 27 офицеров.
Татьяна Преображенская
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