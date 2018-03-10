Стали известны подробности расследования разбившегося в Сирии Ан-26

В СМИ появилась информация о возможных причинах авиакрушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Близкие к источникам расследования авикатастрофы информационные агентства сообщают, что трагедия могла случиться из-за повреждения закрылков.

Татьяна Преображенская

Эксперты, специализирующиеся в вопросах военно-транспортной авиации, выдвинули версию, согласно которой один из закрылков воздушного судна был вырванным. Это привело к тому, что Ан-26 пришлось перейти в крутое пикирование. Специалисты добавили, что в сложившейся ситуации пилот никак не смог бы предотвратить аварию.Напомним, Ан-26 разбился 6 марта в Сирии. Российский самолет упал во время совершения посадки на военной базе под названием Хмеймим. До посадочной полосы оставалось долететь 500 метров. На борту военно-транспортного воздушного судна находилось 39 человек, среди них 27 офицеров.