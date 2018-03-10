В Индии леопард набросился на мужчину посреди многолюдного мегаполиса

Необычный случай произошел в крупном индийском городе Индаур. Жители утром увидели взрослого леопарда, гуляющего по оживленной улице. Люди быстро вызвали полицию, и до приезда оперативной группы сами попытались поймать большую кошку, которая спряталась в одном из недостроенных зданий. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, позднее информацию продублировали местные СМИ.

Сергей Денисов

Инициаторы облавы перекрыли все выходы из здания сеткой, а один смелый мужчина, назвавшийся охотником, попытался в одиночку набросить сеть на хищника. Ничего не получилось. Зверь оказался более ловким, он повалил человека, затем скрылся в развалинах. Через несколько минут приехала полиция с представителем ветеринарной службы. Леопарда обездвижели транквилизатором и осмотрели на предмет наличия заболеваний и травм. Кошка оказалась здоровой. Ее погрузили в специальный контейнер, вывезли на окраину города и отпустили на волю.Мужчина-«охотник» также оказался без серьезных травм. Как попал хищник в центр многолюдного мегаполиса, до сих пор остается загадкой. Здесь нужно напомнить о том, что недавно индийские власти приняли особую программу по охране и увеличению популяции бенгальского тигра и индийского леопарда.