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| | В московском ТЦ тележками едва не убило покупательницу

В московском ТЦ тележками едва не убило покупательницу

Вчера, 22:19
В одном из супермаркетов московского торгового центра «Райкин Плаза» едва не раздавило посетительницу. Сотрудница магазина везла огромное количество тележек и не удержала их, в результате они резко двинулись на женщину.

В московском ТЦ тележками едва не убило покупательницу

 

Как оказалось, работница супермаркета решила вывести свыше десяти магазинных тележек за раз. Сотрудница потеряла над ними контроль и тележки с огромной скоростью вылетели на подвижную ленту и проходящую посетительницу, но, к счастью, женщина отскочила вовремя. Тележки разлетелись по сторонам в нескольких сантиметрах от испуганной покупательницы.
Татьяна Преображенская
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