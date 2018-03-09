В московском ТЦ тележками едва не убило покупательницу

В одном из супермаркетов московского торгового центра «Райкин Плаза» едва не раздавило посетительницу. Сотрудница магазина везла огромное количество тележек и не удержала их, в результате они резко двинулись на женщину.

Татьяна Преображенская

Как оказалось, работница супермаркета решила вывести свыше десяти магазинных тележек за раз. Сотрудница потеряла над ними контроль и тележки с огромной скоростью вылетели на подвижную ленту и проходящую посетительницу, но, к счастью, женщина отскочила вовремя. Тележки разлетелись по сторонам в нескольких сантиметрах от испуганной покупательницы.