В московском ТЦ тележками едва не убило покупательницу

Как оказалось, работница супермаркета решила вывести свыше десяти магазинных тележек за раз. Сотрудница потеряла над ними контроль и тележки с огромной скоростью вылетели на подвижную ленту и проходящую посетительницу, но, к счастью, женщина отскочила вовремя. Тележки разлетелись по сторонам в нескольких сантиметрах от испуганной покупательницы.
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