В результате нетолерантного подростка задержала полиция. Данный инцидент произошел вчера вечером на 2-й Советской улице. Учащийся 11-го класса гимназии при Русском музее расписал стенд с изданиями коммунистов агрессивными лозунгами, где заявлял, что «красные должны умереть». В придачу молодой человек нарисовал крест.
Ученик из Петербурга рисовал кресты на офисе КПРФ и желал смерти "красным"Вчера, 22:15
В Москве ученик девятого класса гимназии №1748 обезвредил и задержал грабителя, пытавшегося украсть у маленькой девочки сотовый телефон. Злоумышленника юный
В Екатеринбурге в столовой гимназии №115, расположенной на улице Челюскинцев, ученик второго класса вместе с супом проглотил осколок стекла. Об этом
Ученик 5-го класса нанес телесные повреждения учителю английского языка. Пострадавшей оказалась педагог, стаж которой более 25 лет.