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| | Ученик из Петербурга рисовал кресты на офисе КПРФ и желал смерти "красным"

Ученик из Петербурга рисовал кресты на офисе КПРФ и желал смерти "красным"

Вчера, 22:15
Ученик питерской гимназии рисовал кресты на стенах офиса российской Компартии и желал смерти ее представителям.
 

Ученик из Петербурга рисовал кресты на офисе КПРФ и желал смерти "красным"

 

В результате нетолерантного подростка задержала полиция. Данный инцидент произошел вчера вечером на 2-й Советской улице. Учащийся 11-го класса гимназии при Русском музее расписал стенд с изданиями коммунистов агрессивными лозунгами, где заявлял, что «красные должны умереть». В придачу молодой человек нарисовал крест.
 
Как сообщают СМИ, парня доставили в правоохранительные органы. В участке на него доставили протокол за оказание сопротивления работникам МВД, позже его забрали домой родители. В КПРФ пока не прокомментировали произошедший случай. По каким причинам подросток ненавидит коммунистов СМИ умалчивают.

Никита Готский
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