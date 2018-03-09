Ученик из Петербурга рисовал кресты на офисе КПРФ и желал смерти "красным"

Ученик питерской гимназии рисовал кресты на стенах офиса российской Компартии и желал смерти ее представителям.

В результате нетолерантного подростка задержала полиция. Данный инцидент произошел вчера вечером на 2-й Советской улице. Учащийся 11-го класса гимназии при Русском музее расписал стенд с изданиями коммунистов агрессивными лозунгами, где заявлял, что «красные должны умереть». В придачу молодой человек нарисовал крест. В результате нетолерантного подростка задержала полиция. Данный инцидент произошел вчера вечером на 2-й Советской улице. Учащийся 11-го класса гимназии при Русском музее расписал стенд с изданиями коммунистов агрессивными лозунгами, где заявлял, что «красные должны умереть». В придачу молодой человек нарисовал крест.

Как сообщают СМИ, парня доставили в правоохранительные органы. В участке на него доставили протокол за оказание сопротивления работникам МВД, позже его забрали домой родители. В КПРФ пока не прокомментировали произошедший случай. По каким причинам подросток ненавидит коммунистов СМИ умалчивают.

Никита Готский