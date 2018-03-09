В Москве выжил мужчина, сорвавшийся с 9-метровой высоты

В восточной части города Москва строитель, работавший на станции метро, сорвался в котлован с 9-метровой высоты. Пострадавшего доставили в больницу.

Во время работ на станции метро в восточной части города Москва один из рабочих сорвался с высоты 9 метров и упал в котлован. Чудом мужчине удалось выжить, в настоящее время он находится на лечении в больнице.В субботу собираются закрыть два направления движения в метро – приостанавливается работа «Бутырской» и «Фонвизенской» ветки. Это необходимо для подключения новых станций метрополитена. Пассажирам предлагают воспользоваться бесплатными автобусами по этим же маршрутам.Кроме того, мэрия Москвы сообщает, что до 31 декабря текущего года должны оставаться перекрытыми определенные участки на двух улицах – Новокузьминской и Омской. Здесь будет проходить строительство Кожуховской линии метро. При этом, ранее руководитель градостроительной политики столицы говорил, что часть Кожуховской линии могут запустить уже в августе нынешнего года.