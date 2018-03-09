В Ленинградской области арестовали таможенника за миллионную взятку

Бывший сотрудник таможни Север-Западного федерального округа, подозреваемого в передаче миллионной взятки, отправили под домашний арест. Об это рассказали представители питерских судов.

Никита Готский

Обвиняемый пробудет под арестом до 5 мая. Согласно версии следователей северной столицы России, таможенник отдал взятку лот приватного лица одному из чиновников. Денежные ресурсы в сумме одного миллиона рублей оказались платой за передвижение грузовой продукции через рубежи ЕвразАЭС без требуемого на то таможенного контроля.Совсем недавно в корпусе таможенного управления региона пришли работники ФСБ, чтобы провести обыск в аудитории генерал-майора организации Александра Безлюдского. Об этом сообщили местные СМИ. В ФСБ Санкт-Петербурга эту информацию не подтвердили к настоящему моменту.