10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба Новый тизер: Гринч вновь похитит Рождество Михаил Ефремов задержал спектакль в Самаре и послал зрителей матом
| | В Ленинградской области арестовали таможенника за миллионную взятку

В Ленинградской области арестовали таможенника за миллионную взятку

Сегодня, 21:01
Бывший сотрудник таможни Север-Западного федерального округа, подозреваемого в передаче миллионной взятки, отправили под домашний арест. Об это рассказали представители питерских судов.

В Ленинградской области арестовали таможенника за миллионную взятку

 

Обвиняемый пробудет под арестом до 5 мая. Согласно версии следователей северной столицы России, таможенник отдал взятку лот приватного лица одному из чиновников. Денежные ресурсы в сумме одного миллиона рублей оказались платой за передвижение грузовой продукции через рубежи ЕвразАЭС без требуемого на то таможенного контроля.

Совсем недавно в корпусе таможенного управления региона пришли работники ФСБ, чтобы провести обыск в аудитории генерал-майора организации Александра Безлюдского. Об этом сообщили местные СМИ. В ФСБ Санкт-Петербурга эту информацию не подтвердили к настоящему моменту.
Никита Готский
Новости по теме
За взятку арестовали главу таможни в Красноярском крае
За взятку арестовали главу таможни в Красноярском крае

Сотрудники ФСБ в Красноярском крае задержали главу Канского таможенного поста. Начальник таможни подозревается в получении взятки от местного бизнесмена,

В Приморье экс-таможенника осудили на 10 лет за взятку
В Приморье экс-таможенника осудили на 10 лет за взятку

В Приморье вынесли приговор экс-начальнику таможенного поста "Морской порт Владивосток". Его обвиняют в вымогательстве взятки. Правонарушитель провдет в

В Хабаровске задержали таможенника при попытке получения взятки
В Хабаровске задержали таможенника при попытке получения взятки

В Хабаровске задержали таможенника при попытке получения взятки. За деньги сотрудник таможни должен был ускорить прохождение контроля.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости