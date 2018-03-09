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| | В Сочи из-за сильного ветра задерживают прилет более 10 авиарейсов

В Сочи из-за сильного ветра задерживают прилет более 10 авиарейсов

Сегодня, 19:45
Международный аэропорт Сочи был вынужден приостановить свою работу из-за свирепствования стихии. Сильный ветер стал причиной задержки прилета более 10 авиарейсов, несколько лайнеров не смогли вылететь.

В Сочи из-за сильного ветра задерживают прилет более 10 авиарейсов

 

В пятницу, 9 марта, жителей Сочи предупредили об ухудшении погодных условий: сильном ветре и мокром снегу в горах. По состоянию на 16:45 по мск Международный аэропорт города прекратил работу. 11 рейсов на прилет были задержаны и еще несколько – на вылет. Представитель пресс-службы аэропорта уточнил, что некоторые судна были направлены в действующие аэродромы Краснодара, Минеральных вод и Анапы.

Ожидается, что в ближайшие несколько часов все задержанные авиарейсы будут обслужены. С пассажирами работают сотрудники аэропорта.
Виктория Озерова
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