Водитель фуры "заминировал" тротилом 200 км дороги в Иркутской области

В данное время дорога из Ербогачева в Усть-Кут Иркутской области , где произошел инцидент, оцеплена полицией и сотрудниками МЧС .





Никита Готский

В настоящее время участок трассы длиной в 200 километров плотно усеян взрывчаткой. Согласно имеющимся данным, водитель грузовой машины перевозил семь тонн взрывчатки, но в определенный момент одна из дверей фуры оказалась распахнутой, и ящики с тротилом начали переворачиваться и вылетать на улицу. Водитель не заметил произошедшего ЧП, спокойно и далее направляясь по своему маршруту. Ситуацию изменили случайные автомобилисты, указавшие невнимательному водителю на его оплошность.Удалось выяснить, что за три часа беспечной езды шофера на трассу высыпалось 90 килограммов тротила. Взрывчатку собирает с дороги провинившийся водитель.