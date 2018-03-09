Лавина нарушила сообщение с 51 поселком в Дагестане

Сильнейшая лавина прервала связь с 51 населенным пунктом на территории Дагестана. Об этом рассказали в МЧС региона.

Никита Готский

Инцидент произошел в Тляратинском районе северокавказской республики. Там зафиксирован мощный сход лавины, объемом в 2000 кубометров, на проезжую часть «Укал-Уилда» в нескольких километрах от деревни Тлярат. В результате природного явления нарушено сообщение с более чем пятью десятками населенных пунктов, население которых составляет более 15 тысяч человек. В результате произошедшего никто из людей не пострадал.Также сообщается, что в больницах в поселках, где сошла лавина, нет тяжело больных пациентов, имеется резерв медицинских препаратов и провизии на 14 дней. Все работы по уборке дороги из-за вероятности повторного схода в МЧС перенесли на 10 марта. До этого сообщалось, что в нескольких районах Сахалина ожидается опасность схода лавины.