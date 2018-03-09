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| | В интернете появилось новое видео взрыва в вагоне метро Лондона

В интернете появилось новое видео взрыва в вагоне метро Лондона

Сегодня, 17:23
В социальных сетях появилось новое видео трагического взрыва, происшедшего в вагоне поезда в лондонском метро.

В интернете появилось новое видео взрыва в вагоне метро Лондона

 

Взрыв произошел еще в сентябре 2017 года, но по сей день так и не удалось выяснить, как это могло произойти. В недавнем времени в интернете появилось новое видео, сделанное камерами наблюдения, размещенными в вагоне. На видео зафиксирована огромная взрывная огненная волна и разбегающиеся в панике люди. Тогда жертвами взрыва стали 30 человек, многие получили ожоги лица и тела, а также дыхательных путей. Правительство Лондона оценило эту трагедию как теракт.


Отметим, что по данному факту до сих пор ведется судебное разбирательство. Обвиняемый в исполнении взрыва Ахмед Хасан, который подложил взрывное устройство, не признает свою вину в покушении на массовое убийство людей.

Пелагея Лебединская
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