В интернете появилось новое видео взрыва в вагоне метро Лондона

Взрыв произошел еще в сентябре 2017 года, но по сей день так и не удалось выяснить, как это могло произойти. В недавнем времени в интернете появилось новое видео, сделанное камерами наблюдения, размещенными в вагоне. На видео зафиксирована огромная взрывная огненная волна и разбегающиеся в панике люди. Тогда жертвами взрыва стали 30 человек, многие получили ожоги лица и тела, а также дыхательных путей. Правительство Лондона оценило эту трагедию как теракт.
В интернете появилось новое видео взрыва в вагоне метро ЛондонаСегодня, 17:23
В Лондоне прозвучал взрыв на станции метро Парсон-Грин. Опубликовано видео последствий теракта.
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