СК возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек в пожаре под Омском

При пожаре в деревне Кирсановка под Омском угарным газом отравились два ребенка и пенсионер. По факту инцидента Следственный комитет возбудил дело за неумышленное причинение смерти.

Виктория Озерова

9 марта в деревне Кирсановка загорелся частный дом. Звонок с сообщением об инциденте поступил в экстренные службы в 09:14 по местному времени. В 09:36 пожарным удалось ограничить участок распространения огня и вскоре устранить его. В тушении участвовали девять сотрудников МЧС и пять единиц техники. При инциденте погибли три человека: две девочки двух и пяти лет и их 75-летний дедушка. По результатам предварительной проверки, установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Погибшие отравились угарным газом. СК возбудил дело за причинение смерти по неосторожности.Следователи установили, что на момент пожара отец погибших детей был на работе, а мать с дочерью 10 лет в гостях у родственников.