Американец пытался пробраться на территорию посольства РФ в Вашингтоне

Представителем секретной службы США был задержан гражданин, попытавшийся проникнуть на территорию посольства России в Вашингтоне. Пресс-служба Вашингтона подтвердила эту информацию. Личность хулигана уже установлена.

Николай Офицеров

Им оказался 29-летний Алекандр Кейт Адамс, которого задержали по факту незаконно проникновения без отягчающих обстоятельств. Прочие вопросы, как отметили в пресс-службе, следует задавать напрямую секретной службе США. По данным агентства, Адамс после неудачного проникновения на территорию российского посольства, устроил потасовку на заправке у здания отечественной дипмиссии. Пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин заявил, что инцидент произошел в ночь на 8 марта.Помимо этого, прессе уже удалось получить комментарий российского посольства в США относительно данного инцидента. «Американский гражданин хулиганским путем попытался проникнуть в посольство. Его задержали, после чего передали местным органам власти», -утверждает пресс-секретарь дипмиссии.Перед посольством России в Вашингтоне в конце февраля решено было открыть площадь, названную в честь Бориса Немцова, убитого оппозиционера из России. Церемония была приурочена к третьей годовщине трагедии.