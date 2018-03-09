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| | Американец пытался пробраться на территорию посольства РФ в Вашингтоне

Американец пытался пробраться на территорию посольства РФ в Вашингтоне

Сегодня, 16:36
Представителем секретной службы США был задержан гражданин, попытавшийся проникнуть на территорию посольства России в Вашингтоне. Пресс-служба Вашингтона подтвердила эту информацию. Личность хулигана уже установлена.

Американец пытался пробраться на территорию посольства РФ в Вашингтоне

 

Им оказался 29-летний Алекандр Кейт Адамс, которого задержали по факту незаконно проникновения без отягчающих обстоятельств. Прочие вопросы, как отметили в пресс-службе, следует задавать напрямую секретной службе США. По данным агентства, Адамс после неудачного проникновения на территорию российского посольства, устроил потасовку на заправке у здания отечественной дипмиссии. Пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин заявил, что инцидент произошел в ночь на 8 марта.

Помимо этого, прессе уже удалось получить комментарий российского посольства в США относительно данного инцидента. «Американский гражданин хулиганским путем попытался проникнуть в посольство. Его задержали, после чего передали местным органам власти», -утверждает пресс-секретарь дипмиссии.

Перед посольством России в Вашингтоне в конце февраля решено было открыть площадь, названную в честь Бориса Немцова, убитого оппозиционера из России. Церемония была приурочена к третьей годовщине трагедии.
Николай Офицеров
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