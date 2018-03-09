Бразильский турист прогулялся по Неве и оказался «на дне»

Для туриста из Бразилии прогулка по заледеневшей Неве оказалась вовсе не веселым опытом, а тем, что он оказался «на дне», провалившись в ледяную воду. Бразильца извлекли из полыньи спасатели из Санкт-Петербурга.

Николай Офицеров

Представители местной пресс-службы МЧС утверждают, что бразилец смог в полной мере ощутить на себе все «прелести» российской зимы. Как и многие горожане и туристы он решил прогулялся по Неве под Дворцовым мостом. Когда же иностранец решил пересечь реку с левого на правый берег, то провалился непосредственно посреди реки. Полынья, отметили в МЧС, осталась после прохода в этом месте ледокола. К счастью, неподалеку дежурили спасательные службы, которые и вытащили туриста из воды. Медицинская помощь бразильцу не понадобилась он отделался лишь испугом.Стоит отметить, что это далеко не первый случай в этом сезоне, когда горожане, гуляющие по льду, проваливаются в полынью. По пояс в воде 3 марта оказалась местная жительница. Ей также не пригодилась помощь медиков.