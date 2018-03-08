В Финском заливе направлена помощь к терпящему бедствие сухогрузу

К сухогрузу, который двигался по направлению к Петербургу, но в настоящее время терпит бедствие в Финском заливе, направлены пограничники и ледокол. Экипаж судна подал сигнал бедствия, когда в машинном отделении появилась вода.

Пограничники Финляндии получили сигнал бедствия от сухогруза, в машинном отделении которого члены экипажа обнаружили воду – ее уровень составлял около 6 метров. Сигнал поступил около 14:00 по московскому времени и к судну немедленно был выслан ледокол и команда сотрудников пограничной службы.Всего на борту сухогруза, двигавшегося по направлению к Петербургу, находится 22 человека. Пограничники Финляндии сообщают, что здоровью и жизни членов экипажа в настоящее время нет никакой угрозы, а при необходимости все они будут эвакуированы.Причина поступления воды в машинное отделение судна не выяснена. По словам членов экипажа, они задраили двери этой части сухогруза, при этом удалось остановить поступление воды и исключена угроза затопления.