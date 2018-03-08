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| | В Финском заливе направлена помощь к терпящему бедствие сухогрузу

В Финском заливе направлена помощь к терпящему бедствие сухогрузу

Вчера, 22:21
К сухогрузу, который двигался по направлению к Петербургу, но в настоящее время терпит бедствие в Финском заливе, направлены пограничники и ледокол. Экипаж судна подал сигнал бедствия, когда в машинном отделении появилась вода.

В Финском заливе направлена помощь к терпящему бедствие сухогрузу

 

Пограничники Финляндии получили сигнал бедствия от сухогруза, в машинном отделении которого члены экипажа обнаружили воду – ее уровень составлял около 6 метров. Сигнал поступил около 14:00 по московскому времени и к судну немедленно был выслан ледокол и команда сотрудников пограничной службы.

Всего на борту сухогруза, двигавшегося по направлению к Петербургу, находится 22 человека. Пограничники Финляндии сообщают, что здоровью и жизни членов экипажа в настоящее время нет никакой угрозы, а при необходимости все они будут эвакуированы.

Причина поступления воды в машинное отделение судна не выяснена. По словам членов экипажа, они задраили двери этой части сухогруза, при этом удалось остановить поступление воды и исключена угроза затопления.
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