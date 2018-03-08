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| | Обнародованы причины крушения вертолета Ми-8 в Чечне

Обнародованы причины крушения вертолета Ми-8 в Чечне

Вчера, 21:12
В СМИ опубликованы подробности крушения в Чечне вертолета Ми-8. Перед тем, как летательный аппарат столкнулся с землей, его пилот потерял управление, а вертолет крутился в воздухе.

Обнародованы причины крушения вертолета Ми-8 в Чечне

 

Обнародованы причины и подробности крушения Ми-8 в Чечне. Известно, что в кабине вертолета были пограничники, а сам летательный аппарат крутило в воздухе после того, как пилот потерял управление над ним. Из-за этого пассажиров начало бросать в разные стороны. После аварии смогли выжить только трое человек из девяти. Один из выживших в настоящее время в тяжелом состоянии – его тело после крушения нашли под обломками.

В качестве причины крушения вертолета называют то, что пилот попытался посадить аппарат в неблагоприятных погодных условиях. Эту предварительную версию опубликовал Telegram Рамзан Кадыров. Сообщается, что планировалось высадить девятерых военных в горной местности, но приблизительно в двух метрах от поверхности земли воздушных поток закрутил вертолет.
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