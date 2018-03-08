Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга «Неестественно»: Виктория Лопырёва решила в честь 8 марта не позорить Николая Баскова Анна Седокова разочаровала поклонников грязными кроссовками Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя
| | В гараже в Таганроге взорвался автомобиль

В гараже в Таганроге взорвался автомобиль

Вчера, 20:21
В Таганроге на улице Трудовых резервов прозвучал взрыв. В одном из гаражей взорвался автомобиль.

В гараже в Таганроге взорвался автомобиль

 

Инцидент случился в 12:00 8 марта. Сообщается, что причиной взрыва послужила неисправность автомобиля. На машину было установлено газовое оборудование. Есть предположение, что оно казалось с дефектом. Далее информация разнится. Одни источники утверждают, что взрыв прогремел в тот момент, пока водитель заводил транспортное средство. Согласно другим данным, мужчина выбросил на пол непотушенную сигарету.


Сам автомобилист не пострадал, но гаражу досталось изрядно. Двери от хлопка отлетели на несколько метров, строение покосилось. На место приехали спасатели, а потом подоспела медбригада. Обстоятельства, которые повлекли взрыв, выясняются.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Бийске взорвался автомобиль в гараже
В Бийске взорвался автомобиль в гараже

В городе Бийске Алтайского края в одном из частных гаражей взорвался автомобиль. Инцидент произошел ночью 24 февраля. О событии рассказали очевидцы в

В Санкт-Петербурге взорвался жилой дом
В Санкт-Петербурге взорвался жилой дом

На востоке Санкт-Петербурга 6 апреля прогремел взрыв в одном из многоэтажных домов. Прозвучало два хлопка.

В Киеве на Троещине взорвался пассажирский автобус
В Киеве на Троещине взорвался пассажирский автобус

Сегодня в 19:35 в украинской столице в районе Троещина взорвался пассажирский автобус. Взрыв прозвучал около дома, расположенного по улице Милославская. В

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости