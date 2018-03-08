В гараже в Таганроге взорвался автомобиль

В Таганроге на улице Трудовых резервов прозвучал взрыв. В одном из гаражей взорвался автомобиль.

Дарья Светозарова

Инцидент случился в 12:00 8 марта. Сообщается, что причиной взрыва послужила неисправность автомобиля. На машину было установлено газовое оборудование. Есть предположение, что оно казалось с дефектом. Далее информация разнится. Одни источники утверждают, что взрыв прогремел в тот момент, пока водитель заводил транспортное средство. Согласно другим данным, мужчина выбросил на пол непотушенную сигарету.Сам автомобилист не пострадал, но гаражу досталось изрядно. Двери от хлопка отлетели на несколько метров, строение покосилось. На место приехали спасатели, а потом подоспела медбригада. Обстоятельства, которые повлекли взрыв, выясняются.