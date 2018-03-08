Тройное ДТП произошло на дороге Саратов-Энгельс

На дороге Саратов-Энгельс сегодня произошло масштабное ДТП. В аварию попали три автомобиля.

Никита Готский

Как сообщают свидетели дорожного происшествия, почти один час назад врезались ВАЗ-2110, «Нива» и Chevrolet Lacetti со стороны Энгельса. Информацию очевидцев подтвердили и сотрудники правоохранительных органов. По их данным, на место инцидента представители МЧС не работали, известно, что туда выезжали работники скорой медицинской помощи. В настоящее время пробок на мосту, где произошло ДТП, пробок нет. Затруднения с переездом наблюдаются со стороны Энгельса и Саратова.