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| | Тройное ДТП произошло на дороге Саратов-Энгельс

Тройное ДТП произошло на дороге Саратов-Энгельс

Вчера, 19:59
На дороге Саратов-Энгельс сегодня произошло масштабное ДТП. В аварию попали три автомобиля.

Тройное ДТП произошло на дороге Саратов-Энгельс

 

Как сообщают свидетели дорожного происшествия, почти  один час назад врезались ВАЗ-2110, «Нива» и Chevrolet Lacetti со стороны Энгельса. Информацию очевидцев подтвердили и сотрудники правоохранительных органов. По их данным, на место инцидента представители МЧС не работали, известно, что туда выезжали работники скорой медицинской помощи. В настоящее время пробок на мосту, где произошло ДТП, пробок нет. Затруднения с переездом наблюдаются со стороны Энгельса и Саратова.
Никита Готский
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