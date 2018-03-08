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| | Феминистки провели "кастрюльный бой" в Киеве

Феминистки провели "кастрюльный бой" в Киеве

Вчера, 20:27
Сегодня в Киеве состоялся «кастрюльный бой», организованный феминистками. В городе прошел марш за гендерное равенство.

Феминистки провели "кастрюльный бой" в Киеве

 

Как сообщают СМИ, в акции принимали участие 150 человек. Девушки скандировали лозунги, провозглашая женское равенство, равенство и свободу. По завершению митинга на феминисток напали, в итоге получили ранения пятеро женщин. Во время марша они устроили также и «кастрюльный бой», применив посуду в качестве барабанов.

Активистки стали публиковать фотографии в соцсети с места событий, где лица некоторых девушек были залиты зеленкой. По мнению феминисток, на них напали представители радикальных организаций, которые выступают против феминизма и женских маршей, в частности. В Ужгороде на участниц такого же марша тоже совершили атаку, одну из девушек госпитализировали.
Никита Готский
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