Феминистки провели "кастрюльный бой" в Киеве

Сегодня в Киеве состоялся «кастрюльный бой», организованный феминистками. В городе прошел марш за гендерное равенство.

Никита Готский

Как сообщают СМИ, в акции принимали участие 150 человек. Девушки скандировали лозунги, провозглашая женское равенство, равенство и свободу. По завершению митинга на феминисток напали, в итоге получили ранения пятеро женщин. Во время марша они устроили также и «кастрюльный бой», применив посуду в качестве барабанов.Активистки стали публиковать фотографии в соцсети с места событий, где лица некоторых девушек были залиты зеленкой. По мнению феминисток, на них напали представители радикальных организаций, которые выступают против феминизма и женских маршей, в частности. В Ужгороде на участниц такого же марша тоже совершили атаку, одну из девушек госпитализировали.