Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга «Неестественно»: Виктория Лопырёва решила в честь 8 марта не позорить Николая Баскова Анна Седокова разочаровала поклонников грязными кроссовками Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя
| | Керченская переправа временно не работает из-за тумана

Керченская переправа временно не работает из-за тумана

Вчера, 20:05
На сайте Морской дирекции появилось сообщение об остановке работы Керченской переправы. Сообщается, что причиной остановки стал туман, который сильно ухудшил видимость.

Керченская переправа временно не работает из-за тумана

 

Несмотря на то, что переправа не работает более двух часов, очередей возле нее нет. Об этом рассказал оператор «КП-Крым». В Морской дирекции добавили, что поведение тумана прогнозировать сложно. Бывает он рассеивается быстро, и уже через полчаса переправа возобновляет работу, а иногда он держится более восьми часов и сориентировать пассажиров нет никакой возможности. В связи с этим сотрудники ведомства советуют следить за оперативными данными на сайте, или узнавать о происходящем в телефонном режиме.

Переправа, которая соединяет порты «Крым» и «Кавказ» и аэропорт «Симферополь» являются единственными путями сообщения между полуостровом и материковой Россией. Через керченскую переправу перевозят не только пассажиров, но и автомобили, и грузы.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Работу Керченской паромной переправы восстановили после перерыва
Работу Керченской паромной переправы восстановили после перерыва

Работу Керченской паромной переправы восстановили после перерыва, об этом сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы полуострова Крым. Утром 17 ноября

Керченская переправа остановила свою работу из-за тумана
Керченская переправа остановила свою работу из-за тумана

Работа паромов на Керченской переправе временно приостановлена ввиду пониженной видимости из-за тумана. Об этом сообщило ведомство МЧС в Республике Крым.

Из-за тумана Керченскую переправу временно закрыли
Из-за тумана Керченскую переправу временно закрыли

Паромая Керченская переправа перекрыта на неопределенный период по причине сильного тумана. Об этом сообщили отечественные СМИ в пятницу, 6 января.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости