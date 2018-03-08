Керченская переправа временно не работает из-за тумана

На сайте Морской дирекции появилось сообщение об остановке работы Керченской переправы. Сообщается, что причиной остановки стал туман, который сильно ухудшил видимость.

Дарья Светозарова

Несмотря на то, что переправа не работает более двух часов, очередей возле нее нет. Об этом рассказал оператор «КП-Крым». В Морской дирекции добавили, что поведение тумана прогнозировать сложно. Бывает он рассеивается быстро, и уже через полчаса переправа возобновляет работу, а иногда он держится более восьми часов и сориентировать пассажиров нет никакой возможности. В связи с этим сотрудники ведомства советуют следить за оперативными данными на сайте, или узнавать о происходящем в телефонном режиме.Переправа, которая соединяет порты «Крым» и «Кавказ» и аэропорт «Симферополь» являются единственными путями сообщения между полуостровом и материковой Россией. Через керченскую переправу перевозят не только пассажиров, но и автомобили, и грузы.