Керченская переправа временно не работает из-за тумана

Несмотря на то, что переправа не работает более двух часов, очередей возле нее нет. Об этом рассказал оператор «КП-Крым». В Морской дирекции добавили, что поведение тумана прогнозировать сложно. Бывает он рассеивается быстро, и уже через полчаса переправа возобновляет работу, а иногда он держится более восьми часов и сориентировать пассажиров нет никакой возможности. В связи с этим сотрудники ведомства советуют следить за оперативными данными на сайте, или узнавать о происходящем в телефонном режиме.
Переправа, которая соединяет порты «Крым» и «Кавказ» и аэропорт «Симферополь» являются единственными путями сообщения между полуостровом и материковой Россией. Через керченскую переправу перевозят не только пассажиров, но и автомобили, и грузы.