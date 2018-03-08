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| | В Томской области подростки спасли ребенка, провалившегося под лед

В Томской области подростки спасли ребенка, провалившегося под лед

Вчера, 19:22
В городе Северск Томской области мальчик провалился под лед на реке Ушайке. Это заметили пятеро подростков накануне вечером и пришли ребенку на помощь.

В Томской области подростки спасли ребенка, провалившегося под лед

 

Сообщается, что накануне вечером несколько ребят возвращались с празднования дня рождения. На реке они увидели двух детей, которые играли на льду. Подростки словно предчувствовали несчастье и поспешили на лед. Как оказалось, вовремя – один из детей с головой ушел под лед.

Юные спасатели рассказывают, что увидели, как ребенок выныривает из воды и захлебываясь зовет на помощь. Он хватался за кромку льда, но он был слишком рыхлый и обламывался. Тогда подростки подобрались максимально близко к полынье и протянули утопающему ветку дерева. Мальчик насквозь промок, его одежда тащила его ко дну, но старшие товарищи сумели вытащить его на поверхность.


Когда мальчик оказался наверху, спасатели раздели его и укутали в сухую теплую одежду. Согревая ребенка растираниями и похлопываниями они дождались приезда медбригады. После того, как пострадавшего забрали медики, подростки разошлись по домам, но сотрудники МЧС вычислили героев по номеру мобильного, который определился на пульте дежурного.
Дарья Светозарова
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