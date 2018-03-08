В Воронеже образовалась огромная пробка из-за фур

В социальные сети попало видео с огромной пробкой, образовавшейся из машин 7 марта в Воронеже.

Пелагея Лебединская

В Воронеже из-за плохих погодных условий и немыслимого гололеда на автомагистрали возникла многокилометровая пробка, причиной которой стали фуры. Многотонные дальнобойные машины не смогли по гололеду взобраться вверх по склону на магистрали, и заблокировали проезд. Спустя немного времени на происшествие приехали автомобили дорожной службы, которые начали посыпать магистраль песком, и движение немного возобновилось.Отметим, что жители Воронежа зафиксировали время пробки, в которой находились, оказалось они пробыли без движения более двух часов. После чего еще около часа выбирались медленным ходом с затора.