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| | В Белоруссии казнили еще одного преступника, приговоренного к смертной казни

В Белоруссии казнили еще одного преступника, приговоренного к смертной казни

Сегодня, 18:19
ЕС обратился к правительству Белоруссии с прошением отменить в стране смертную казнь заключенных.

В Белоруссии казнили еще одного преступника, приговоренного к смертной казни

 

В Белоруссии в октябре прошедшего года был приведен к исполнению смертный приговор еще одного заключенного. Преступника Кирилла Казачка, приговоренного в 2016 году к смертной казни из-за убийства своих детей, расстреляли. Ранее был расстрелян еще один преступник из города Мозырь Гомельской области, который также убил с особой жестокостью своих двоих детей 17 и 9 лет. Однако такие преступления не шокируют представителей ЕС. Они требуют не казнить жестоких убийц, а оставлять их жить, в то время как дети лежат в могиле.

Белоруссия является единственной страной в Европе, в которой существует смертный приговор осужденным за убийства людей с особой жестокостью.
Пелагея Лебединская
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