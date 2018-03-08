В Белоруссии казнили еще одного преступника, приговоренного к смертной казни

ЕС обратился к правительству Белоруссии с прошением отменить в стране смертную казнь заключенных.

Пелагея Лебединская

В Белоруссии в октябре прошедшего года был приведен к исполнению смертный приговор еще одного заключенного. Преступника Кирилла Казачка, приговоренного в 2016 году к смертной казни из-за убийства своих детей, расстреляли. Ранее был расстрелян еще один преступник из города Мозырь Гомельской области, который также убил с особой жестокостью своих двоих детей 17 и 9 лет. Однако такие преступления не шокируют представителей ЕС. Они требуют не казнить жестоких убийц, а оставлять их жить, в то время как дети лежат в могиле.Белоруссия является единственной страной в Европе, в которой существует смертный приговор осужденным за убийства людей с особой жестокостью.