В СИЗО Пермского края нашли испорченную еду

В одном из СИЗО Пермского края заключенных кормили испорченной провизией. Об этом рассказали в Кудымкарской городской прокуратуре.

После проверки открыто производство по делу об административном правонарушении. Все материалы отправлены для изучения в службу по надзору в области защиты потребителей.

Ранее сообщалось о запросах экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева в СИЗО. Бывший министр не имеет претензий к пище, которую получает в тюрьме, также он может покупать еду в электронном маркете колонии.

Никита Готский

Прокуроры провели проверку организации питания в СИЗО-4 региона. В результате проверки комиссия обнаружила нарушения в технологии приготовления пищи, также сообщается, что в учреждении нет контроля закладки пищи и продовольственного сырья.