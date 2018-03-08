В СИЗО Пермского края нашли испорченную еду

Прокуроры провели проверку организации питания в СИЗО-4 региона. В результате проверки комиссия обнаружила нарушения в технологии приготовления пищи, также сообщается, что в учреждении нет контроля закладки пищи и продовольственного сырья.
В СИЗО Пермского края нашли испорченную едуСегодня, 18:10
Федеральную службу исполнения наказаний назначенных судом не пустили в следственный изолятор к экс-министру экономири России – Алексею Улюкаеву. Причиной для
В СИЗО Петербурга проводится служебное расследование по делу о халатности его сотрудников. Один из осужденных во время хозяйственных работ разобрал кирпичную
Прокуратура Приморского края осуществляет проверку информации об избиении заключенных сотрудниками СИЗО города Владивостока. Проходятся надзорные мероприятия.