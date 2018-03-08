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| | В СИЗО Пермского края нашли испорченную еду

В СИЗО Пермского края нашли испорченную еду

Сегодня, 18:10
В одном из СИЗО Пермского края заключенных кормили испорченной провизией. Об этом рассказали в Кудымкарской городской прокуратуре.

В СИЗО Пермского края нашли испорченную еду

 

Прокуроры провели проверку организации питания в СИЗО-4 региона. В результате проверки комиссия обнаружила нарушения в технологии приготовления пищи, также сообщается, что в учреждении нет контроля закладки пищи и продовольственного сырья.

После проверки открыто производство по делу об административном правонарушении. Все материалы отправлены для изучения в службу по надзору в области защиты потребителей.
 
Ранее сообщалось о запросах экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева в СИЗО. Бывший министр не имеет претензий к пище, которую получает в тюрьме, также он может покупать еду в электронном маркете колонии.

Никита Готский
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