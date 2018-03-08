Огромный питон проглотил кота и пытался скрыться с места преступления

В Австралии женщина-электрик спасла семью от огромного питона, который уже успел проглотить их любимца кота.





Пелагея Лебединская

5 марта в городе Моссмас, в Австралии, женщина-электрик чинила у своих клиентов проводку и заметила огромного питона в это время залезшего под дом. Электрик Брайди Маро голыми руками вытащила змею и отнесла ее подальше в лес. До этого питон успел съесть кота клиентов и изрядно их напугать. Это была огромная змея, весом около восьми килограммов. Люди были очень благодарны своей спасительнице, которая смогла оградить их от такого чудовища.Оказалось, что Брайди Маро ранее 15 лет отработала в питомнике для диких зверей. И благодаря ей семья избавилась от опасного гостья, который мог причинить много бед.