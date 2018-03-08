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| | Из-за курящего пассажира самолёт экстренно сел в Волгограде

Из-за курящего пассажира самолёт экстренно сел в Волгограде

Сегодня, 16:00
Пассажирский авиалайнер, выполнявший полёт в Москву, вылетев из Нальчика выполнил процедуру экстренной посадки из-за одного пассажира, который решил закурить прямо в салоне самолёта.

Из-за курящего пассажира самолёт экстренно сел в Волгограде

 

В данный момент неизвестно, электронную сигарету использовал пассажир, либо же закурил обычную табачную её версию. Авиалайнер, вылетевший из Нальчика, совершил вынужденную посадку в волгоградском аэропорту в районе 12:45 по московскому времени. Воздушная гавань Волгограда подтвердила, что вынужденная посадка была инициирована вследствие закурившего на борту пассажира.

Диана Бакулина, являющаяся официальным пресс-секретарём волгоградского аэропорта, заявила о том, что самолёт возобновил свой маршрут в 13:30. Также Бикулина заявила, что сотрудники полиции задержали нарушителя, который был снят с рейса.
Александр Вест
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