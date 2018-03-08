В Копейске голый парень дарит девушкам цветы

Международный женский день не обходится без происшествий. На одной из улиц Копейска расхаживает голый молодой человек, ошарашивший людей своим беспутным поведением. На центральной площади города мужчина, имеющий из одежды кроссовки и бейсболку, решил радовать девушек, преподнося им цветы.
В Копейске легкий мороз на улицах. Но это не помешало смельчаку гулять по холоду и дарить букеты. К слову, именно ими он прикрывал своим интимные места. Время от времени он пробовал отдать эти цветы девушкам, но те в страхе убегали от него. Полицию никто не вызывал, свидетели случая считают, что парень и сам вскоре уйдет домой, так как начнет ощущать низкую температуру.