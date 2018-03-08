Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

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Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

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| | На голову мужчины в центре Москвы упала ледяная глыба

На голову мужчины в центре Москвы упала ледяная глыба

Сегодня, 15:23
В центре Москвы произошел несчастный случай. На голову 30-летнего горожанина свалилась глыба льда.

На голову мужчины в центре Москвы упала ледяная глыба

 

Журналисты выяснили, что инцидент случился на 4-й Тверской-Ямской улице днем 8 марта. Прохожий получил травму, и его пришлось экстренно госпитализировать. Медики продолжают оценивать тяжесть повреждений, но уточняют, что угрозы жизни мужчины нет. Другие подробности инцидента неизвестны. Кто именно ответственен за причинение физического вреда москвичу выясняют специалисты.
Дарья Светозарова
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