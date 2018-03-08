На голову мужчины в центре Москвы упала ледяная глыба

В центре Москвы произошел несчастный случай. На голову 30-летнего горожанина свалилась глыба льда.

Дарья Светозарова

Журналисты выяснили, что инцидент случился на 4-й Тверской-Ямской улице днем 8 марта. Прохожий получил травму, и его пришлось экстренно госпитализировать. Медики продолжают оценивать тяжесть повреждений, но уточняют, что угрозы жизни мужчины нет. Другие подробности инцидента неизвестны. Кто именно ответственен за причинение физического вреда москвичу выясняют специалисты.