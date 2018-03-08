На голову мужчины в центре Москвы упала ледяная глыба

Журналисты выяснили, что инцидент случился на 4-й Тверской-Ямской улице днем 8 марта. Прохожий получил травму, и его пришлось экстренно госпитализировать. Медики продолжают оценивать тяжесть повреждений, но уточняют, что угрозы жизни мужчины нет. Другие подробности инцидента неизвестны. Кто именно ответственен за причинение физического вреда москвичу выясняют специалисты.
На голову мужчины в центре Москвы упала ледяная глыбаСегодня, 15:23
В центре Москвы огромная глыба льда разбила Jaguar. Эксперты оценили стоимость автомобиля в три миллиона рублей.
В Тамбовской области на школьника 8 лет с крыши здания рухнула ледяная глыба. На данный момент парень находится в реанимации.
Сообщается, что 20 февраля в микрорайоне Юность в Твери на голову молодой девушки с крыши жилого здания упала ледяная глыба. Находившийся рядом с супругой муж