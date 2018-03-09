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| | В Новочеркасске с крыши упала глыба снега и раздавила автомобиль

В Новочеркасске с крыши упала глыба снега и раздавила автомобиль

Сегодня, 06:20
В Новочеркасске с крыши многоэтажного здания учебного заведения сошла лавина снега и раздавила припаркованный легковой автомобиль.

В Новочеркасске с крыши упала глыба снега и раздавила автомобиль

 

Несчастный случай произошел седьмого марта в вечернее время суток. С многоэтажного здания школы №1 по улице Комитетной с крыши упала глыба снега и изувечила рядом стоящий автомобиль ВАЗ-2109. К счастью в автомобиле не было людей, никто кроме машины не пострадал. Хозяин автомобиля сфотографировал случившееся и выложил кадры в интернет.

Жители Новочеркасcка возмущены сложившейся ситуацией, им даже страшно подумать, что могло случится, упади этот снег на голову школьника. Многие пользователи интернета советуют хозяину пострадавшего автомобиля взыскать деньги на ремонт машины с коммунальной службы, которая несет ответственность за уборку школьной территории, именно она должна своевременно счищать снег с крыш зданий.
Пелагея Лебединская
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