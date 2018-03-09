В Новочеркасске с крыши упала глыба снега и раздавила автомобиль

В Новочеркасске с крыши многоэтажного здания учебного заведения сошла лавина снега и раздавила припаркованный легковой автомобиль.

Пелагея Лебединская

Несчастный случай произошел седьмого марта в вечернее время суток. С многоэтажного здания школы №1 по улице Комитетной с крыши упала глыба снега и изувечила рядом стоящий автомобиль ВАЗ-2109. К счастью в автомобиле не было людей, никто кроме машины не пострадал. Хозяин автомобиля сфотографировал случившееся и выложил кадры в интернет.Жители Новочеркасcка возмущены сложившейся ситуацией, им даже страшно подумать, что могло случится, упади этот снег на голову школьника. Многие пользователи интернета советуют хозяину пострадавшего автомобиля взыскать деньги на ремонт машины с коммунальной службы, которая несет ответственность за уборку школьной территории, именно она должна своевременно счищать снег с крыш зданий.