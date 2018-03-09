Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга «Неестественно»: Виктория Лопырёва решила в честь 8 марта не позорить Николая Баскова Анна Седокова разочаровала поклонников грязными кроссовками Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя
| | В Петербурге пассажир убил водителя такси

В Петербурге пассажир убил водителя такси

Сегодня, 03:30
В канун восьмого марта между таксистом и пассажиром в Петербурге возникла ссора, которая привела к рукоприкладству и, как следствие, летальному исходу.

В Петербурге пассажир убил водителя такси

 

В Петербурге сотрудниками полиции был арестован 36-летний местный житель, который подозревается в убийстве водителя такси. В ходе расследования было выяснено, что в два часа ночи молодой мужчина воспользовался услугой такси. Во время поездки между автопассажиром и 53-летним водителем такси Volkswagen Polo разразилась ссора с дракой, в ходе которой мужчина нанес таксисту телесные повреждения, которые были несовместимы с жизнью. Водитель умер на месте.

В данный момент подозреваемый в убийстве находится под арестом в ожидании судебного приговора. Против него возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Мурманские полицейские задержали водителя такси, подозреваемого в краже
Мурманские полицейские задержали водителя такси, подозреваемого в краже

Сотрудниками полиции города Мурманска задержан водитель такси, подозреваемый в совершении кражи у пассажира.

Кисловодскими оперативниками задержан подозреваемый в причинении телесных повреждений водителю такси
Кисловодскими оперативниками задержан подозреваемый в причинении телесных повреждений водителю такси

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются обстоятельства получения ножевого ранения водителем такси
Устанавливаются обстоятельства получения ножевого ранения водителем такси

Днем 29 сентября в отдел полиции №2 УМВД России по г.Йошкар-Оле из медицинского учреждения поступила информация о доставлении в больницу водителя такси с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости