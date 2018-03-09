В Петербурге пассажир убил водителя такси

В канун восьмого марта между таксистом и пассажиром в Петербурге возникла ссора, которая привела к рукоприкладству и, как следствие, летальному исходу.

Пелагея Лебединская

В Петербурге сотрудниками полиции был арестован 36-летний местный житель, который подозревается в убийстве водителя такси. В ходе расследования было выяснено, что в два часа ночи молодой мужчина воспользовался услугой такси. Во время поездки между автопассажиром и 53-летним водителем такси Volkswagen Polo разразилась ссора с дракой, в ходе которой мужчина нанес таксисту телесные повреждения, которые были несовместимы с жизнью. Водитель умер на месте.В данный момент подозреваемый в убийстве находится под арестом в ожидании судебного приговора. Против него возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.