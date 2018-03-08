Петербуржцы стали свидетелями «птичьих разборок» на Васильевском острове

В социальной сети «ВКонтакте» петербуржцы обнародовали видео, на котором запечатлены «разборки» между воронами и прилетевшей на их территорию совы. На видео заметно, как вороны пытались запугать неприятеля с помощью численного преимущества.

В Сети популярность набирает видеоролик, на котором запечатлена реакция ворон, ошеломленных внезапно прилетевшей совой. На видео заметно, как вороны один за другим постоянно сближаются с совой, которая пристально следит за неприятелями. Птицы пытались окружить незваного гостя, который не подавал вида обеспокоенности, сохраняя полнейшее умиротворение. Заметим, благодаря уникальной способности совы поворачивать свою голову на 270 градусов ей удавалось контролировать перемещение всех воронов вокруг неё, не меняя при этом собственной позиции.

Александр Вест

Инцидент был заснят на территории Васильевского острова одними из случайных очевидцев. Некоторые жители Петербурга заметили, что совы нередко посещают данную местность, а отдельные очевидцы сообщили о том, что видели их даже на подоконниках своих домов.