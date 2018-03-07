В Петербурге нянечка в детском саду положила грязное белье ребенку в капюшон

В петербургском детском саду произошло из ряда вон выходящее событие. Мама двухлетнего мальчика нашла в его капюшоне пакет с грязным нижним бельем.

Татьяна Преображенская

По данным пресс-службы Уполномоченного по правам ребенка города Петербурга, женщина пришла в пятницу в детский сад за ребенком, и заметила, что сын был весь в слезах. Кроме того, чувствовался зловонный запах фекалий. Мама обнаружила «сюрприз», когда переодевала ребенка.Как оказалось, няня спешила одеть воспитанника, она знала, что после прогулки мальчик не будет возвращаться в группу, и решила запихнуть грязное белье в капюшон мальчику.Директор детского сада разжаловал нянечку и перевел на должность уборщицы, а воспитателям был сделан строгий выговор. В детскую группу был назначен педагог-психолог, который обязан вести наблюдения за взаимоотношениями педагогов с воспитанниками и родителями. Мама воспитанника все же планирует перевести сына в другой детский сад.